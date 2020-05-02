Денис Давыдов — об отмене вылета из Болгарии в Россию: нам ничего не объяснили

Воспитанник московского «Спартака» Денис Давыдов, расторгший контракт с софийским ЦСКА, рассказал, как узнал, что не сможет вылететь из Болгарии в Россию.



«Должны были улететь на самолёте, который болгары посылают в Москву за своими гражданами. Но нас брать отказались. Больше добавить нечего. Сначала сказали, что всё будет нормально и нас посадят на борт. Я оплатил билеты. Мягко говоря, был в шоке, мы ведь уже собрали вещи. То есть самолёт просто полетит в Москву пустым.



Нам ничего не объяснили. Возможно, дело в карантине. В подробности не вдавался. Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся. Мы уже практически сдали квартиру, в которой жили в Софии. Посмотрим, не знаю, что теперь будет. Как-то договоримся. Другого выбора у нас нет», — приводит слова Давыдова «RT на русском».

Софийский ЦСКА поможет Денису Давыдову, который не может вернуться в Россию