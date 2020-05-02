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Форвард «Вулвз» Хименес: нельзя упускать возможность перейти в «Реал» или «Барселону»

Форвард «Вулвз» Хименес: нельзя упускать возможность перейти в «Реал» или «Барселону»
Футбол / Англия 0

Мексиканский нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес прокомментировал информацию о заинтересованности в его услугах испанских грандов — «Барселоны» и мадридского «Реала».

«Узнал об этом из социальных сетей. Меня уже и в „Челси“ отправляли, и в „Манчестер Юнайтед“, и в „Арсенал“. Да чуть ли не каждый день появляется новая команда, проявляющая ко мне интерес. Я спокоен. Если обо мне говорят и пишут, значит, двигаюсь в правильном направлении.

Хотел бы продолжить выступления в АПЛ — здесь я счастлив, адаптирован к чемпионату, забиваю. Впрочем, если скажете, что клубу поступило предложение из „Реала“ или „Барселоны“… Такое предложение упускать нельзя», — цитирует Хименеса AS.

В этом сезоне английской Премьер-лиги 28-летний Хименес забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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