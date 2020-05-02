Криштиану Роналду и его сын прогулялись по Мадейре
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию со старшим сыном.
«Исследую мой остров в лучшей компании», — подписал снимок футболист.
В настоящее время Роналду находится на карантине на своей вилле. Остров Майдера — родина Криштиану. Чемпионат Италии бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В этом сезоне Роналду в 22 матчах итальянской Серии А забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии) 35-летний футболист в 10 встречах записал в актив 4 гола и 1 результативную передачу.
Криштиану Роналду опубликовал фото с маленькой дочкой
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