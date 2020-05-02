Казахстанский клуб «Кайсар» сократит зарплаты футболистам на 40% до конца года
Руководство казахстанского клуба «Кайсар» приняло решение сократить зарплаты футболистам из-за пандемии коронавируса, сообщает Meta-ratings.kz.
По информации источника, ранее клуб урезал зарплаты игрокам на 10%, а сейчас планирует сократить оклады ещё на 30%. Таким образом, футболисты лишатся 40% доходов. Отмечается, что руководство «Кайсара» намерено сохранить сокращение зарплат на 40% до конца 2020 года. Если кто-то из игроков не согласится пойти на сокращение оклада на такой длительный срок, «Кайсар» расторгнет контракт в одностороннем порядке.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 240 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1 млн человек.
Казахстанский клуб отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса
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