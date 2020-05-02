Каннаваро — об удалении Зидана в финале ЧМ-2006: Матерацци сделал то, что должен был
Экс-защитник «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о столкновении бывшего партнёра по национальной команде, Марко Матерацци, и француза Зинедина Зидана во время финального матча чемпионата мира 2006 года.
Напомним, Зидан был удалён в дополнительное время встречи после того, как боднул Матерацци. Встреча завершилась победой сборной Италии в серии пенальти (1:1, 5:3 — по пенальти).
«Честно говоря, помню только внезапный шум. Я был рядом, обернулся и увидел Марко на земле. Марко сказал: „Он ударил меня головой“. Было ли ему больно? В любом случае, он сделал то, что должен был сделать, когда упал на газон. Спасибо и до свидания. Но ему прилично досталось», — приводит слова Каннаваро Goal.com.
Каннаваро: работаю каждый день, чтобы тренировать такой клуб, как «Реал»
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