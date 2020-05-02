«Из 20 попыток попал по мячу лишь раз». Бэйл — о худшем игроке в гольф среди футболистов

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл, известный любовью к гольфу, рассказал, кто из футболистов хуже всего справляется с клюшкой.



«Худший? Тут без вариантов — Лука Модрич. Однажды мы остановились в отеле. Делать было нечего, и мы увидели площадку для гольфа. Я предложил Луке сходить и потренироваться вместе.



Он даже не знал, как правильно держать клюшку. Он то падал на землю, пытаясь ударить по мячу, то просто не попадал по мячу. Думаю, из 20 попыток он попал по мячу лишь раз, после чего сдался. На следующий день он признался, что у него адски болит спина», — цитирует Бэйла Yahoo Sports.

Ранее 30-летний валлиец комплиментарно высказался в адрес МЛС и признался, что заинтересован в переезде за океан.