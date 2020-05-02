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Алексис Санчес может перейти в «Рому» на правах аренды

Алексис Санчес может перейти в «Рому» на правах аренды
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, выступающий за миланский «Интер» на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, в услугах 31-летнего чилийского футболиста заинтересована «Рома». Отмечается, что римский клуб планирует арендовать Санчеса. Ранее сообщалось, что миланский «Интер» не намерен выкупать контракт чилийского форварда у манкунианского клуба за € 20 млн.

В нынешнем сезоне Санчес принял участие в девяти матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором одного гола и отдал одну результативную передачу. Контракт чилийского нападающего с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2022 года.

Алексис Санчес не нужен ни «Интеру», ни «Манчестер Юнайтед»
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