Сеск Фабрегас: ровно четыре года назад мы выиграли АПЛ. Для «Лестера»

Испанский футболист, бывший игрок «Челси» Сеск Фабрегас вспомнил матч с «Тоттенхэм Хотспур» в 36-м туре АПЛ сезона-2015/2016.



«Ровно четыре года назад мы выиграли английской Премьер-лигу. Для „Лестера“, — написал Сеск на своей странице в „твиттере“.



Напомним, 2 мая 2016 года „Челси“ принимал на своём стадионе „Тоттенхэм“, всеми силами боровшийся с „Лестером“ за чемпионство. „Шпорам“ нужна были исключительно победа, и уже после первого тайма они вели с комфортным счётом — 2:0. Тем не менее голы Гари Кэхилла и Эдена Азара не дали подопечным Маурисио Почеттино отпраздновать победы и параллельно принесли сенсационный чемпионский титул „Лестер Сити“.

32-летний Фабрегас выступал за «Челси» до 2019 года, посе чего перебрался во французский «Монако», игроком которого является по сей день.