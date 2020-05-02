Сеск Фабрегас: ровно четыре года назад мы выиграли АПЛ. Для «Лестера»

Испанский футболист, бывший игрок «Челси» Сеск Фабрегас вспомнил матч с «Тоттенхэм Хотспур» в 36-м туре АПЛ сезона-2015/2016.
«Ровно четыре года назад мы выиграли английской Премьер-лигу. Для „Лестера“, — написал Сеск на своей странице в „твиттере“.
Напомним, 2 мая 2016 года „Челси“ принимал на своём стадионе „Тоттенхэм“, всеми силами боровшийся с „Лестером“ за чемпионство. „Шпорам“ нужна были исключительно победа, и уже после первого тайма они вели с комфортным счётом — 2:0. Тем не менее голы Гари Кэхилла и Эдена Азара не дали подопечным Маурисио Почеттино отпраздновать победы и параллельно принесли сенсационный чемпионский титул „Лестер Сити“.
32-летний Фабрегас выступал за «Челси» до 2019 года, посе чего перебрался во французский «Монако», игроком которого является по сей день.
- 2 мая 2020
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