Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сеск Фабрегас: ровно четыре года назад мы выиграли АПЛ. Для «Лестера»

Сеск Фабрегас: ровно четыре года назад мы выиграли АПЛ. Для «Лестера»
Футбол / Англия 0

Испанский футболист, бывший игрок «Челси» Сеск Фабрегас вспомнил матч с «Тоттенхэм Хотспур» в 36-м туре АПЛ сезона-2015/2016.

«Ровно четыре года назад мы выиграли английской Премьер-лигу. Для „Лестера“, — написал Сеск на своей странице в „твиттере“.

Напомним, 2 мая 2016 года „Челси“ принимал на своём стадионе „Тоттенхэм“, всеми силами боровшийся с „Лестером“ за чемпионство. „Шпорам“ нужна были исключительно победа, и уже после первого тайма они вели с комфортным счётом — 2:0. Тем не менее голы Гари Кэхилла и Эдена Азара не дали подопечным Маурисио Почеттино отпраздновать победы и параллельно принесли сенсационный чемпионский титул „Лестер Сити“.

32-летний Фабрегас выступал за «Челси» до 2019 года, посе чего перебрался во французский «Монако», игроком которого является по сей день.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
02 мая 2016, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Кейн – 35'   0:2 Мин – 44'   1:2 Кэхилл – 58'   2:2 Азар – 83'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020