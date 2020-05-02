Джесси Лингард интересен четырём клубам
Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно планирует расстаться с полузащитником Джесси Лингардом, сообщает 90min.
Контракт Лингарда с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Соглашение включает опцию, позволяющую клубу на один сезон продлить сотрудничество с 27-летним футболистом.
В услугах Джесси заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед», «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Лестер Сити». Трансферная стоимость англичанина оценивается в € 17,5 млн.
Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В системе манкунианского клуба хавбек находится с 2000 года. В нынешнем сезоне Джесси забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 35 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах.
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