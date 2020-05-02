Влашич выставил на аукцион футболку с победного матча с «Реалом»

Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес объявил о начале благотворительной акции, в рамках которой действующие и бывшие футболисты выставляют на аукцион свои игровые майки.

В акции принял участие полузащитник ЦСКА Никола Влашич, сообщается на сайте Shirtum, где продаются футболки игроков. Хорват выставил на аукцион свою футболку с победного матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0) 13 декабря 2018 года. Деньги от продажи футболки пойдут на помощь больнице в хорватском Сплите, где родился Влашич.

Свои игровые майки на продажу выставили Андрей Шевченко, Лука Модрич, Чиро Иммобиле, Иван Перишич, Вирджил ван Дейк, Дани Алвес, Пауло Дибала, Радамель Фалькао, Альваро Мората, Джорджио Кьеллини, Эдин Джеко, Марио Пашалич, Марко Матерацци и другие известные игроки.

Вырученные от продажи футболок средства будут направлены на благотворительность и борьбу с коронавирусом. Каждый игрок решит, какому учреждению или фонду пойдут деньги.