Три года назад эффектный гол Игоря Денисова принёс «Локомотиву» победу в Кубке России

Ровно три года назад в Сочи на стадионе «Фишт» состоялся финал Кубка России сезона-2016/2017. Встречались «Урал» из Екатеринбурга и московский «Локомотив».
Финальный свисток зафиксировал победу «железнодорожников» со счётом 2:0. Автором первого мяча стал полузащитник Игорь Денисов, эффектным ударом отправив мяч в ворота соперника на 76-й минуте. В концовке преимущество московской команды увеличил хавбек Алексей Миранчук.
Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.
О голе Денисова вспомнил бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.
«3 года назад на 76-й минуте Гарик кааааак жахнул! Дальше вы знаете», — написал Геркус на своей странице в «Инстаграме».
Денисов выступал за «железнодорожников» с 2016 по 2019 год. После ухода из столичного клуба полузащитник принял решение завершить карьеру.
- 2 мая 2020
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