«Барселона» — самая пасующая команда сезона, «Краснодар» — в топ-20 рейтинга
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг команд с наибольшим количеством пасов за матч в сезоне-2019/2020.
Первое место заняла «Барселона» — у каталонцев насчитали максимум 684 передачи за встречу. На втором месте — «Манчестер Сити» (676), на третьем — «Бавария» (673). Следом в рейтинге расположились «ПСЖ» (660), дортмундская «Боруссия» (659), «Ливерпуль» (622), «Байер» (618), «АЗ Алкмар» (606), «Аякс» (605) и «Челси» (602).
«Краснодар» занял в рейтинге 19-е место — 528 передач.
«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (50 очков), на 9 очков опережая ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара». «Ростов», набрав 38 очков, — на четвёртом месте, ЦСКА (36) — на пятом.
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