Уткин: за президента Навального голосовал бы, если бы больше было вообще не за кого

Известный блогер Василий Уткин выразил мнение о политике Алексее Навальном.

«В целом отношусь к Навальному с симпатией. Считаю, любая аргументированная критика власти всегда нужна. Сейчас она требует большой смелости. За президента Навального голосовал бы только в том случае, если бы больше было вообще не за кого. Вот в этом случае я бы проголосовал, может, за Навального. Зависит от ситуации.



Если представить, что это было бы на последних президентских выборах, поехал бы и проголосовал. Поехал же я и проголосовал за Ксению Собчак, кстати говоря. Но в принципе это не тот правитель, которого хотел бы видеть для России в идеале. И больше не буду к этой теме возвращаться, немножко надоело», – сказал Уткин во время стрима на своём YouTube-канале.