Премьер-министр Испании рассказал о ситуации с чемпионатом страны по футболу

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что футбольные матчи в стране будут возобновлены в ближайшее время.

«Мне больше нравится баскетбол, чем футбол, но будем надеяться, что он скоро вернётся. Решение будут принимать федерации и лиги. Мы уже начали разрешать индивидуальные тренировки для командных видов спорта.

Будем надеяться на лучшее, но, боюсь, сначала мы будем смотреть соревнования по телевизору, а не на стадионах. Индивидуальные тренировки и базовые занятия для команд из профессиональных лиг будут доступны с 4 мая», — цитирует Санчеса Marca.

Напомним, ранее из-за решения политиков были досрочно завершены чемпионаты Франции и Нидерландов. Английская Премьер-лига и немецкая Бундеслига рассчитывают доиграть матчи.