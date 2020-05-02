«И кто-то говорил, что Даша похожа на меня». Карпин опубликовал фото с дочерью

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал очередную фотографию с дочерью Дашей на своей странице в «Инстаграме».
«И кто-то говорил, что Даша похожа на меня. А она один в один Даша Карпина», — написал 51-летний специалист на своей странице в «Инстаграме».
Жена Карпина Дарья родила дочь Дашу 4 сентября 2018 года. У специалиста есть ещё четыре дочери — Мария, Валерия, Александра и Вероника.
Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года. Ранее он работал главным тренером в «Торпедо» из Армавира, испанской «Мальорке» и московском «Спартаке».
«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда из Ростова-на-Дону одержала 11 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
- 2 мая 2020
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