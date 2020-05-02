Алиев: если Юран больной на голову человек, что я могу поделать?

Бывший футболист киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев ответил главному тренеру «Химок» Сергею Юрану, который назвал его невменяемым. Специалисту не понравились слова Алиева о том, что Крым — это Украина.
«Если Юран больной на голову человек, что я могу поделать? У каждого своя голова, свои мысли. Дискуссию с ним развивать не буду, ради бога. Он с «Химками» вышел в высшую лигу, могу его только поздравить. Он добился своего. Ходил на эфиры «Матч ТВ», где и выклянчил должность главного тренера», — приводит слова Алиева Meta-ratings.com.ua.
Напомним, ранее Юран вступил в конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым, который сказал, что «Химки» в целях экономии бюджетных денег должны остаться в Футбольной национальной лиге.
- 2 мая 2020
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