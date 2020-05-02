Василий Уткин: «Ротор» — команда из города гопников. Я её игнорирую

Известный блогер Василий Уткин в очередной раз выразил своё отношение к волгоградскому «Ротору» и его болельщикам.

«У меня были неприятные события с волгоградскими болельщиками? Никаких событий не было. Я игнорирую «Ротор». Я не хочу говорить о команде, которая для меня — из города гопников. Это моё сложившееся за долгие годы однозначное убеждение.



Я прекрасно понимаю, что в Волгограде живут разные люди, но я сталкивался только с этой прослойкой, поэтому мне надоело и я решил игнорировать тему «Ротора» в силу ряда глупостей, которые вокруг этого происходили. Вот и всё. Мне совершенно безразлична судьба волгоградского «Ротора». Просто вообще безразлична. Поскольку я сам по себе журналист, я могу выбирать себе темы. А если могу выбирать, могу и игнорировать», — сказал Уткин на стриме на своём канале в YouTube.

В октябре 2019 года блогер впервые назвал волгоградских болельщиков гопниками. После этого фанаты «Ротора» скандировали в отношении него оскорбительные кричалки.