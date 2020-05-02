«Мы скучаем!» Фанаты «Легии» выразили надежду, что Станислав Черчесов вернётся в Польшу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на своей странице в «Инстаграме» вспомнил о победе в финале Кубка Польши с варшавской «Легией». Болельщики польской команды попросили специалиста вернуться в клуб.
«Спасибо вам за то, что вы такой человек! И настоящий «легионер». Надеюсь, что вы вернётесь к нам», — написал в комментариях mr_sowka.
«Мы скучаем!» — поддержала его asia_gorka.
«Stasiek! С уважением», — написал mackatom, добавив к своему сообщению эмодзи с сердечками.
2 мая 2016 года «Легия» выиграла первый трофей под руководством российского специалиста Станислава Черчесова. В финальном матче Кубка Польши клуб из Варшавы победил «Лех» из Познани (1:0).
Черчесов тренировал польский клуб в 2015–2016 годах, после чего стал главным тренером сборной России.
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