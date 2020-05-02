Радимов — о словах Алиева про коронавирус: этот клоундей лучше бы брал пример с Шевченко

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал бывшего футболиста «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева за его высказывание про пандемию коронавируса.

«А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что, после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус — фигня, и они не заболеют? Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе м…ков занял бы второе место, потому что м…к. Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Ранее Алиев поделился своим мнением о ситуации с коронавирусом. По его словам, «скоро всё закончится», так как «те, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме». Алиев также ответил главному тренеру «Химок» Сергею Юрану, который назвал его невменяемым.

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