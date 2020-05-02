Радимов — о словах Алиева про коронавирус: этот клоундей лучше бы брал пример с Шевченко

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал бывшего футболиста «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева за его высказывание про пандемию коронавируса.
«А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что, после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус — фигня, и они не заболеют? Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе м…ков занял бы второе место, потому что м…к. Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
Ранее Алиев поделился своим мнением о ситуации с коронавирусом. По его словам, «скоро всё закончится», так как «те, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме». Алиев также ответил главному тренеру «Химок» Сергею Юрану, который назвал его невменяемым.
Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко сравнивал коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС.
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