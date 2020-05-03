Девушка де Лигта постригла его под машинку. Видео

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Голландии Маттейс де Лигт опубликовал в сториз своего «инстаграма» видео с процессом стрижки.
Девушка футболиста Аннеке Моленар постригла его под машинку, пока де Лигт читал журнал.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В конце апреля де Лигт и Молинар, находившиеся на самоизоляции в Турине, вернулись в Нидерланды. По возвращении в Италию голландцу придется провести 14 дней на карантине. Индивидуальные тренировки в Серии А разрешат с 4 мая, а с 18 мая планируются тренировки в группах.
Напомним, 20-летний де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за € 85,5 млн. Голландец в нынешнем сезоне провёл за бело-чёрных 26 матчей и забил два мяча.
Ранее нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина.
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