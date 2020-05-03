Марсело: Роналду или Месси? Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол
Защитника мадридского «Реала» Марсело попросили сказать, кто, по его мнению, является лучшим футболистом: форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду или нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси?
«Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои особенности. Поскольку я тренировался с Роналду и выступал с ним 10 лет, могу сказать, что мотивация, которую он даёт на поле, то, что делает, как говорит — высший уровень. А Месси может просто стоять, затем из ниоткуда получить мяч и отправить его в ворота», — приводит слова Марсело AS.
Напомним, ранее портал Besoccer совместно с ProFootballDB представил рейтинг лучших футболистов XXI века. Первое место занял Месси, второе — Роналду.
Марсело: самый сложный соперник — это Месси. Было бы лицемерием назвать кого-то другого
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