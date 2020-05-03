«Рома» и «Лацио» получили разрешение от властей на возобновление тренировок 6 мая

«Рома» официально объявила о возобновлении тренировочного процесса, начиная с 6 мая, после получения соответствующего решения от властей. Также к тренировкам может приступить и «Лацио».

«Руководство футбольного клуба «Рома» хотело бы поблагодарить власти региона Лацио за его послабления карантинных мер к командным видам спорта. На следующей неделе наши игроки пройдут медицинские осмотры и начнут индивидуальные тренировки с соблюдением правил безопасного дистанцирования в тренировочном центре Тригории», — гласит заявление клуба в «твиттере».

Сегодня «Сассуоло» стал первым клубом Серии А, который подтвердил, что возобновит тренировки с 4 мая. За ними последовали соседи из Эмилии «Парма» и «Болонья».

По данным на 2 мая, в Италии выявлено 209 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано 28 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось 79 тыс. человек. Италия занимает третье место в мире по количеству заражённого населения, суточный прирост сохраняется в пределах отметки 1,8 – 2 тыс. человек в сутки.