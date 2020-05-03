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Сезон АПЛ может быть доигран в Австралии

Сезон АПЛ может быть доигран в Австралии
Футбол / Англия 0

Клубам английской Премьер-лиги предложили вариант с возобновлением сезона в Австралии, сообщает The Sun.

Журналист английского издания заявил, что руководством лиги рассматривается вариант с проведением оставшихся матчей АПЛ в австралийском городе Перт. Ранее в ходе видеоконференции клубам АПЛ сообщили, что доиграть матчи нынешней кампании будет возможно только на нейтральных стадионах и при пустых трибунах.

«У меня были переговоры с представителями клубов Премьер-лиги, им понравилась идея. Я также общался с официальными лицами правительства, они проявляют энтузиазм. Здесь безопасно. Власти сняли многие ограничения», — сообщает источник.

По состоянию на 1 мая, в Австралии выявлено 6778 случаев заражения. Зарегистрировано 93 смерти. При этом из числа заразившихся выздоровело 5775 человек.

Руководство «Брайтона» выступило против проведения игр на нейтральных стадионах
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