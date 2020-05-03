Главный тренер «Слуцка»: у 4 игроков Рамадан. Они кушают раз в день после захода солнца

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов рассказал о необычных сложностях в подготовке игроков к матчу 7-го тура чемпионата Беларуси с минским «Динамо» (2:1).

«Рады победе, знали, куда ехали. «Динамо» сейчас на подъёме, очень хорошо сыграли в матче перед нами. Пришёл новый тренер, эмоции… Победили в прошлом матче, плюс они знали, что попали в еврокубки. Мы однозначно играли от обороны, такой был план. Ждали своего момента. Слава богу, у нас есть люди, которые могут забить, решить определённые задачи. Рады, что использовали моменты.

Единственное, у нас в команде у четверых игроков Рамадан. Физически им было тяжеловато. Вы знаете, они кушают один раз в день после захода солнца. Переживал за них. В концовке матча была задача не дать свободного пространства двум нападающим. Ну а потом было легче — наша линия обороны достаточно хорошо играет головой. Было важно выдержать давление, и мы выдержали», — приводит слова Павлова «Прессболл».

«Слуцк», набрав 16 очков в 7 турах, является лидером турнирной таблицы чемпионата Беларуси.