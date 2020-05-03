Полузащитник «Кёльна»: странно, что мы тренируемся, имея трёх заболевших в клубе COVID-19

Бельгийский полузащитник «Кёльна» Биргер Верстрате выразил сомнения в безопасности игроков, продолжающих подготовку к возобновлению сезона Бундеслиги, после того, как 1 мая клуб объявил о трёх зафиксированных случаях заболевания коронавирусом, сообщает Goal.

Хотя «Кёльн» не опубликовал имена тех, кто дал положительный результат, местные СМИ сообщили, что ими были два игрока и один физиотерапевт. И Верстрате подтвердил эти сообщения в интервью бельгийской телекомпании VTM, заявив, что он обеспокоен тем, что был в тесном контакте с теми, кто сдал положительный тест.

«То, что клуб сообщил, что никто не вступал в контакт с игроками, является правильным, в прямом смысле этого слова. Но физиотерапевт — это человек, который лечил меня и других игроков в течение нескольких недель. И я сформировал дуэт в тренажёрном зале в четверг с одним из двух рассматриваемых игроков. Сказать, что мы вообще не вступали с ними в контакт, — это совершенно неправильно.

На данный момент мы не на карантине, и это немного странно. Когда вы видите происходящее в отделениях интенсивной терапии в больнице, вы понимаете, что сейчас футбол не самое главное. Было бы наивно с моей стороны говорить, что Бундеслигу следует возобновить как можно скорее. Вирус ещё раз показывает, что вы должны относиться к этому серьёзно. Я не могу решать, что делать с Бундеслигой, но могу сказать, что моя голова сейчас думает не о футболе. Здоровье моих близких имеет первостепенное значение», — приводит слова игрока Goal.