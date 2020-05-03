Ловрен: мы находимся взаперти уже 46 дней, это нелегко. После сезона игрокам нужен отдых

Хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал, как проходит тренировочный процесс в режиме самоизоляции, подчеркнув, что после сезона игрокам требуется отдых.
«Мы находимся взаперти по домам уже 46 дней, это нелегко. Самое сложное — это психологический аспект. Убежден, что игрокам нужен отдых после этого сезона, они должны получить свободное время. Нельзя сказать, что карантин является отдыхом.
Я работаю сам по себе, насколько это только возможно, гоняю мяч со своим сыном по нашей лужайке, но тренировки с командой — это совершенно другое.
«Я стараюсь сохранять мотивацию, насколько это только возможно. Я просыпаюсь утром и говорю себе: «Я собираюсь тренироваться до изнеможения сегодня». По крайней мере, мне удалось немного сбросить вес. Но в то же время уменьшилась мышечная масса моих ног, потому что невозможно заменить 90-минутное занятие с командой. Невозможно тренировать ноги внутри помещения 90 минут», — сказал Ловрен в интервью Sportske Novosti.
В текущем сезоне 30-летний хорват принял участие в 14 играх за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. В 3 матчах он помог команде сыграть на ноль.
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