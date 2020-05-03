Стюарт Пирс: не брать Бекхэма на Олимпиаду — одно их самых трудных решений в моей жизни

Стюарт Пирс, в 2012 году возглавлявший сборную Великобритании, рассказал, почему не включил в заявку на Олимпийские игры в Лондоне Дэвида Бекхэма, выступавшего тогда за «Лос-Анджелес Гэлакси». По правилам турнира в заявку могут войти три игрока старше 23 лет, и Пирс предпочёл Бекхэму Райана Гиггза, Крейга Беллами и Мику Ричардса (команда состояла из английских и валлийских игроков).

«Его возраст не имел для меня никакого значения, хоть 24, хоть 37. Я очень хотел включить Дэвида в заявку, можно сказать, это единственное, чего я хотел. Чтобы он вышел на поле, чтобы все знали, сколько он сделал, чтобы Олимпиада прошла в Британии. Но я должен был формировать состав по спортивному принципу. Гиггз и Беллами были в отличной форме, а мне нужен был защитник, поэтому я предпочёл Ричардса. Я не мог выбрать Дэвида, это бы ослабило команду. Это было одно из самых трудных решений в моей жизни», — цитирует Пирса talkSPORT.

Сборная Великобритании вышла с первого места в группе с Сенегалом, Уругваем и ОАЭ, а в четвертьфинале уступила сборной Южной Кореи в серии пенальти.