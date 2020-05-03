Карло Анчелотти: «Милан»-2005 был лучше «Милана»-2007

Главный тренер английского «Эвертона» Карло Анчелотти, с 2001 по 2009 год работавший с «Миланом», поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов 2005 года, когда его команда, ведя 3:0 после первого тайма, упустила трофей и проиграла «Ливерпулю» в серии пенальти. По мнению тренера, команда 2005 года сильнее «Милана» 2003 и 2007 годов, выигрывавшего Лигу чемпионов.
«Чисто технически команда 2007 года, да и 2003-го тоже, была хуже команды 2005. В 2007-м мы выиграли Лигу чемпионов благодаря запредельной мотивации, а не качеству игры. Что касается стамбульского финала, то я пересматривал его спустя 10 лет. Мы играли хорошо и в основное, и в добавленное время. Джейми Каррагер говорил, что „Ливерпуль“ еле стоял на ногах и хотел дотянуть до пенальти», — приводит слова Анчелотти Football Italia.
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