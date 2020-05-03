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Игроков «Барселоны» 6 мая протестируют на COVID-19

Игроков «Барселоны» 6 мая протестируют на COVID-19
Футбол / Испания 0

В рамках подготовки к возможному возобновлению сезона футболисты каталонской «Барселоны» 6 мая пройдут тестирование на коронавирус, сообщает Marca.

Если результаты будут благоприятными, игроки смогут начать индивидуальные тренировки на базе под наблюдением физиотерапевтов. При этом переодеваться и принимать душ игроки будут только дома.

Во второй фазе подготовки игроки смогут тренироваться в составе небольших групп, избегая контактов с членами своих семей. В третьей стадии футболистам будет разрешено посещать теоретические занятия группами численностью не более 14 человек. Всё это будет актуально лишь в том случае, если эпидемия коронавируса в Испании пойдёт на спад. Тогда Ла Лига может возобновиться через месяц после начала тренировок.

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