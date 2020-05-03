Игроков «Барселоны» 6 мая протестируют на COVID-19
В рамках подготовки к возможному возобновлению сезона футболисты каталонской «Барселоны» 6 мая пройдут тестирование на коронавирус, сообщает Marca.
Если результаты будут благоприятными, игроки смогут начать индивидуальные тренировки на базе под наблюдением физиотерапевтов. При этом переодеваться и принимать душ игроки будут только дома.
Во второй фазе подготовки игроки смогут тренироваться в составе небольших групп, избегая контактов с членами своих семей. В третьей стадии футболистам будет разрешено посещать теоретические занятия группами численностью не более 14 человек. Всё это будет актуально лишь в том случае, если эпидемия коронавируса в Испании пойдёт на спад. Тогда Ла Лига может возобновиться через месяц после начала тренировок.
Премьер-министр Испании рассказал о ситуации с чемпионатом страны по футболу
Читайте также
- 3 мая 2020
-
07:54
-
07:33
-
06:41
-
06:21
-
05:55
-
05:41
-
04:47
-
04:28
-
04:14
-
04:00
-
03:44
-
03:10
-
02:48
-
01:50
-
01:02
-
01:00
-
00:48
-
00:23
-
00:10
-
00:06
- 2 мая 2020
-
23:53
-
23:27
-
23:24
-
23:07
-
22:51
-
22:45
-
22:20
-
22:06
-
21:59
-
21:47
-
21:19
-
21:08
-
20:49
-
20:42
-
20:25
Партнерский контент