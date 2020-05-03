Спортивный директор «Байера» Рольфес: надеюсь, Бундеслига возобновится в мае
Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес прокомментировал возможное возобновление розыгрыша Бундеслиги-2019/2020, прерванной из-за пандемии коронавируса.
«Надо дождаться следующей недели и понять, какие решения будут приняты. Когда именно, не знаю, но мы надеемся, что будем играть в мае, в конце или в середине, пока непонятно. Как изменится футбол? Многие клубы вносят значительный вклад в общественную жизнь, но сейчас кажется, что футбол живёт в ином измерении. Необходимо подумать, почему о нас сложилась такая ситуация. Мы должны усердно работать, чтобы наш авторитет вырос», — приводит слова Рольфеса TMW.
Ранее стало известно, что сезон в Бундеслиге может возобновиться 15 мая, клубы уже проводят тренировки.
Министерство труда Германии одобрило идею проведения матчей без зрителей
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