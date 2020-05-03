Луис Альберто: Италия видит свет в конце туннеля
Испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто прокомментировал возможный рестарт розыгрыша чемпионата Италии, прерванный из-за пандемии коронавируса.
«Я скучаю по футболу и по многим вещам, связанным с ним. По запаху свежескошенной травы на поле, шуткам в раздевалке, напряжению перед игрой. то наша реальность. Последние несколько недель были ужасными, вся страна пострадала из-за COVID-19. Но мы видим свет в конце туннеля», — написал Луис Альберто на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта, в первенстве Серии А было сыграно 26 туров, в турнирной таблице лидирует «Ювентус». «Лацио», за который выступает Луис Альберто, занимает вторую строчку и отстаёт от «Юве» на одно очко.
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