«Рома» возобновит тренировки на следующей неделе

Итальянская «Рома» объявила, что игроки команды приступят к тренировкам на базе на следующей неделе, с 4 мая, сообщается в «твиттере» римлян.

Пока речь идёт только об индивидуальных занятиях под контролем медиков с соблюдением дистанции. Если ситуация с распространением коронавируса в Италии продолжит улучшаться, 18 мая правительство страны разрешит командные тренировки.

До приостановки из-за пандемии COVID-19 в итальянской Серии А было сыграно 26 туров. В турнирной таблице лидирует «Ювентус», «Рома» занимает пятое место с 45 очками. Последний на данный момент матч «Рома» провела в гостях с «Кальяри», победив со счётом 4:3. Голы в составе команды Паулу Фонсеки забили Никола Калинич (дважды), Джастин Клюйверт и Александар Коларов.