«Ливерпуль» предложил Тимо Вернеру контракт на 5 лет с зарплатой € 10 млн
«Ливерпуль» обсуждает с нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером условия контракта, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".
По данным источника, «Ливерпуль» предложил Вернеру соглашение на 5 лет с зарплатой в размере € 10 млн в год, включая бонусы. Сообщается, что форвард является приоритетной целью наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа и клуб уже ведёт переговоры с «Лейпцигом».
Вернер — воспитанник «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 21 мяч (3 — с пенальти) и 7 результативных передач. В сборную Германии Тимо вызывается с 2017 года.
Bild: Вернер не перейдёт в «Баварию». Он хочет в «Ливерпуль» из-за Клоппа
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