Патрис Эвра: жить на улице было непросто. Не боюсь признаться, что попрошайничал

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал о непростом детстве.



«Детство было трудным. У меня было много братьев и сестёр, и жить на улице было нелегко. Помню, мой брат Доминик работал в «Макдоналдcе». Я ходил туда, и во время перерыва он отдавал мне свою еду. Не боюсь признаться, что попрошайничал. Стоял у магазинов. Когда мимо проходили люди, спрашивал: „Можно мне один евро?“ Иногда они давали деньги, иногда — нет. Я просто хотел купить бутерброд.



Это было тяжёлое, но счастливое время. Всегда чувствовал себя счастливчиком. Я бы ничего не менял, всё бы оставил, как было, ведь это сделало из меня того человека, которым я являюсь. Некоторые видят конечный результат, они видят суперзвезду. Но на самом деле на улицах я многому научился, и это помогло мне стать сильным. Я не жертва. Мне не грустно. Не хочу, чтобы меня любили за то, что я рассказываю. Я просто говорю правду. Хочу мотивировать детей никогда не сдаваться, что бы ни случилось. Если верите в себя, вы сделаете что угодно. Вот и всё», — приводит слова Эвра Mirror.

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