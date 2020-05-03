Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В ФИФА призывают прокуратуру Швейцарии продолжить расследование в отношении Блаттера

В ФИФА призывают прокуратуру Швейцарии продолжить расследование в отношении Блаттера
Футбол / Прочие турниры 0

ФИФА обратилась в прокуратуру Швейцарии с просьбой продолжить расследование в отношении бывшего президента организации Йозефа Блаттера.

«Мы подали официальное заявление в генеральную прокуратуру, в котором настоятельно призываем продолжить расследование в отношении Блаттера. ФИФА рассмотрит все правовые варианты, чтобы гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ФИФА, текст которого приводит AFP.

Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура намерена снять с Блаттера и ФИФА обвинения в присвоении прав на трансляцию чемпионата мира на территории стран Карибского бассейна в 2005 году.

В 2015 году Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело против Блаттера. Дело в отношении Блаттера было открыто 24 сентября по подозрению в преступной халатности и – альтернативно – присвоении. Прокуратура считала, что 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с карибским футбольным союзом на не выгодных для ФИФА условиях.

Блаттера заподозрили и в незаконной выплате 2 млн швейцарских франков ($ 2,04 млн) главе Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишелю Платини за счёт ФИФА. Это дело остаётся открытым.

Прокуратура Швейцарии хочет закрыть одно из дел против Блаттера
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020