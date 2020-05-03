В ФИФА призывают прокуратуру Швейцарии продолжить расследование в отношении Блаттера

ФИФА обратилась в прокуратуру Швейцарии с просьбой продолжить расследование в отношении бывшего президента организации Йозефа Блаттера.
«Мы подали официальное заявление в генеральную прокуратуру, в котором настоятельно призываем продолжить расследование в отношении Блаттера. ФИФА рассмотрит все правовые варианты, чтобы гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ФИФА, текст которого приводит AFP.
Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура намерена снять с Блаттера и ФИФА обвинения в присвоении прав на трансляцию чемпионата мира на территории стран Карибского бассейна в 2005 году.
В 2015 году Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело против Блаттера. Дело в отношении Блаттера было открыто 24 сентября по подозрению в преступной халатности и – альтернативно – присвоении. Прокуратура считала, что 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с карибским футбольным союзом на не выгодных для ФИФА условиях.
Блаттера заподозрили и в незаконной выплате 2 млн швейцарских франков ($ 2,04 млн) главе Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишелю Платини за счёт ФИФА. Это дело остаётся открытым.
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