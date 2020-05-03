Уткин: сейчас у «Локомотива» есть исторический шанс сменить Сёмина

Блогер Василий Уткин прокомментировал возможное увольнение Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива».
«Я, конечно, идиот. Все разговоры о близкой смене тренера в «Локомотиве» должны начинаться с главного обстоятельства. Объективно.
Как ни оценивай Сёмина, главный его ресурс — поддержка болельщиков. И не вообще, а на матче, в чаше стадиона. Нового тренера ожидает свист и обструкция. При первой неудаче (возможно, и с первой минуты).
Но, когда бы ни возобновился сезон, это случится гораздо раньше, чем на трибуны будут пускать людей. «Локомотиву», как и всем, играть при пустых трибунах месяц-другой (на самом деле дольше; уверен, в этом календарном году хорошо если дойдет до очень лимитированного, с социально-дистанцированной рассадкой, заполнения трибун).
И снова объективно: это исторический шанс сменить Юрия Сёмина. Если новый тренер придёт сейчас, у него будет время. Время показать результат. Контракт Юрия Сёмина истекает через 29 дней», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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