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Уткин: сейчас у «Локомотива» есть исторический шанс сменить Сёмина

Уткин: сейчас у «Локомотива» есть исторический шанс сменить Сёмина
Футбол / РПЛ 0

Блогер Василий Уткин прокомментировал возможное увольнение Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива».

«Я, конечно, идиот. Все разговоры о близкой смене тренера в «Локомотиве» должны начинаться с главного обстоятельства. Объективно.

Как ни оценивай Сёмина, главный его ресурс — поддержка болельщиков. И не вообще, а на матче, в чаше стадиона. Нового тренера ожидает свист и обструкция. При первой неудаче (возможно, и с первой минуты).

Но, когда бы ни возобновился сезон, это случится гораздо раньше, чем на трибуны будут пускать людей. «Локомотиву», как и всем, играть при пустых трибунах месяц-другой (на самом деле дольше; уверен, в этом календарном году хорошо если дойдет до очень лимитированного, с социально-дистанцированной рассадкой, заполнения трибун).

И снова объективно: это исторический шанс сменить Юрия Сёмина. Если новый тренер придёт сейчас, у него будет время. Время показать результат. Контракт Юрия Сёмина истекает через 29 дней», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Кикнадзе обратился к фанатам «Локомотива» по поводу ситуации с Сёминым
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