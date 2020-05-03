Фигу: я страдал в «Интере». Манчини унижал меня

Бывший игрок миланского «Интера» Луиш Фигу рассказал о непростых отношениях с итальянским специалистом Роберто Манчини, под чьим руководством португалец выступал с 2005 по 2008 год.

«Сначала в «Интере» у меня всё было отлично, потом отношения с Манчини стали хуже. Мы не понимали друг друга на человеческом уровне. Он один из тех, кто унижал меня на протяжении карьеры.



Я страдал в «Интере». Мне было не 20 лет, а 34–35. Были ситуации, в которых я не должен был оказаться. Когда тебе 34 года, ты знаешь, что можешь предложить клубу.



Разогреваться 85 минут, чтобы потом провести три минуты на поле, – это ненормально. Нужно относиться немного вежливее и уважительнее, быть профессионалом и понимать, что отношения с игроком не будут прежними после такого.



Если поговорить с футболистом, он всё поймёт», — приводит слова Фигу Forza Italian Football.