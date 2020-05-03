Африканский игрок — о жизни в Беларуси: люди удивляются, почему я чёрный, но это не расизм

Нападающий клуба «Смолевичи» и сборной Кот-д’Ивуара Жан-Морель По поделился впечатлениями от жизни в Беларуси.



«Когда приехал в Жодино, была хорошая погода, поэтому сначала больше всего удивила еда. Очень много томатов, картошки, впервые попробовал котлеты, борщ. Особенно понравились картошка и котлеты. О Беларуси до приезда ничего не слышал, но знал о России. Знал, что Москва — очень красивый город, а русские довольно злые. Так говорили по телевизору в Кот-д’Ивуаре.



Близкие, конечно, переживали, что я так далеко уезжаю, но были готовы. Это футбольная жизнь. Тут очень добрые и спокойные люди, здороваются друг с другом. Бывало, попадались два-три пьяных человека, которые говорили плохие слова про меня, про цвет кожи. Но вы знаете, это алкаши. Поэтому это не важно.



Никакого расизма здесь не встречал. Иногда люди удивляются, почему я чёрный, но это не расизм, просто любопытство. Как-то бабушка подошла, попросила потрогать меня и спросила: «А почему грязь не смывается?» Сказал, что это генетика, мы такие с рождения. Она ответила, что первый раз видит чёрного человека. Но это всё было по-доброму», — приводит слова форварда сайт телеканала «Матч ТВ».