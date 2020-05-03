Лэмпард: Канте – один из лучших игроков в мире, я всегда это знал

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что рассчитывает на возвращение полузащитника Н'Голо Канте к оптимальной форме к возобновлению сезона.
«До приостановки сезона у нас было четыре-пять травмированных игроков. Н’Голо Канте – отличный пример. В нынешнем сезоне он сыграл примерно в 40 процентах встреч, и даже это давалось ему тяжело. Для нас это большая потеря. Команда нуждается в Канте. Он один из лучших игроков в мире. Я знал это до того, как возглавил «Челси», и убеждаюсь в этом сейчас, когда работаю с ним. Мы, конечно, хотим, чтобы он был в форме и рвался в бой», — приводит слова Лэмпарда Goal.com со ссылкой на BT Sport.
Н’Голо защищает цвета «Челси» с лета 2016 года. За француза синие заплатили «Лестер Сити» € 35,8 млн. Контракт Канте рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Н’Голо забил 3 мяча в 22 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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