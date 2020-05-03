Венгер: Марадона был художником, гением. Мы все хотели быть им, потому что он настоящий

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне работающий в ФИФА, поделился мнением о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.



«У Марадоны есть нечто волшебное. Он был художником, гением, с собственным миром. Мы все хотели быть Марадоной, забывая обо всех глупостях, которые он совершал в жизни, потому что он такой, какой есть. Он настоящий.



Странно, что даже сегодня у Аргентины есть лучший игрок в мире, но им не удалось выиграть чемпионат мира. Мне кажется, Лионель Месси знает, что, пока не преуспеет, он будет жить в тени Марадоны. Что интересно, Месси поведением противоположен Марадоне, который был более общительным. Он спокоен, замкнут, мало говорит. Это два гения, и Месси, безусловно, выиграл больше на клубном уровне, но, чтобы добиться абсолютного признания, ему нужно выиграть чемпионат мира со сборной Аргентины», — приводит слова Венгера infobae.com.

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