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Тренер «Слуцка» Павлов: звонят россияне и интересуются нашими игроками

Тренер «Слуцка» Павлов: звонят россияне и интересуются нашими игроками
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов заявил, что российские клубы интересуются игроками его команды.

«У нас каждый год по два-три человека уходит на повышение. Если бы имели возможность в финансовом плане сохранять команду каждый год, у меня, наверное, команда в пятерке точно была бы.

Есть подозрение, что и из этого состава кого-то заберут? Думаю, да. Это уже читается. Звонят россияне и уже интересуются. Не буду называть фамилии, чтобы не сглазить. Это уже от ребят зависит», — приводит слова Павлова by.tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».

Высшая лига Беларуси — единственный европейский чемпионат, который не приостановлен из-за пандемии коронавируса. После семи туров «Слуцк», набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

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