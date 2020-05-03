«Эвертон» интересуется капитаном «Милана» Алессио Романьоли

Защитник «Милана» Алессио Романьоли может перейти в английский «Эвертон» этим летом, сообщает Calciomercato.

По данным источника, английский клуб готов предложить за футболиста € 35 млн.

Ранее сообщалось, что за 25-летним защитником по-прежнему следит «Барселона», которая пыталась приобрести его в два предыдущих трансферных окна.

Романьоли начинал профессиональную карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перешёл в «Милан», с которым на следующий год завоевал Суперкубок Италии. В 2018-м Алессио стал капитаном «россонери». С 2016 года вызывается в сборную Италии.

В этом сезоне защитник принял участие в 26 матчах итальянской Серии А, в которых получил четыре жёлтые карточки.