«Эвертон» интересуется капитаном «Милана» Алессио Романьоли
Защитник «Милана» Алессио Романьоли может перейти в английский «Эвертон» этим летом, сообщает Calciomercato.
По данным источника, английский клуб готов предложить за футболиста € 35 млн.
Ранее сообщалось, что за 25-летним защитником по-прежнему следит «Барселона», которая пыталась приобрести его в два предыдущих трансферных окна.
Романьоли начинал профессиональную карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перешёл в «Милан», с которым на следующий год завоевал Суперкубок Италии. В 2018-м Алессио стал капитаном «россонери». С 2016 года вызывается в сборную Италии.
В этом сезоне защитник принял участие в 26 матчах итальянской Серии А, в которых получил четыре жёлтые карточки.
Капитан «Милана» Романьоли заинтересован в переходе в «Барселону»
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