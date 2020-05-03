Излечившийся от коронавируса Эсекьель Гарай вернулся к индивидуальным тренировкам
Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай вернулся к индивидуальным тренировкам после травмы колена и коронавирусной инфекции.
«Привожу себя в форму», — написал футболист под видео на странице в «Инстаграме», в котором показал, как тренируется в домашних условиях во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Аргентинский защитник перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе и чемпионат Испании.
Жена Эсекьеля Гарая сфотографировалась обнажённой
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