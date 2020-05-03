«Валенсия» готова рассмотреть предложения по Денису Черышеву
«Валенсия» готова рассмотреть предложения по российскому полузащитнику Денису Черышеву, сообщает Superdeporte.
По данным источника, этим летом помимо Черышева испанский клуб готов расстаться ещё с шестью футболистами — Родриго Морено, Яспером Силлессеном, Муктаром Диакаби, Жоффреем Кондогбиа, Ферраном Торресом и Кевином Гамейро.
Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер игрока за € 6 млн. Контракт футболиста с «Валенсией» действителен до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Черышев провёл за «Валенсию» 22 матча во всех турнирах, стал автором 3 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 5 жёлтых карточек.
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