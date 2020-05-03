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Виталий Мутко: расширение РПЛ — абсолютная глупость. Нам бы в 16 командах удержаться

Виталий Мутко: расширение РПЛ — абсолютная глупость. Нам бы в 16 командах удержаться
Футбол / РПЛ 0

Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

«Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять лигу? Это ненужные шараханья. В целом я за, 18 клубов — оптимальное количество, должно быть больше матчей. Но для этого нужны экономические предпосылки. Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры. Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия. В этом вся проблема. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мутко: РПЛ желательно доиграть, иначе останется осадок
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