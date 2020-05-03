Депутат Госдумы от Волгоградской области — Уткину: мы фашисту хребет сломали

Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева прокомментировала высказывание известного блогера Василия Уткина о Волгограде и «Роторе».
«Этот город – лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу во всей Второй мировой войне коренной перелом был.
А «Ротор», да будет всем известно, это команда, которая сегодня поднимается. Мы гордимся своей командой. У нас нет сегодня ни одного человека, который бы не вырос на победах этой команды. А то, что на нас пытаются так нападать… Люди по-разному на себя хотят обратить внимание. Это просто не патриоты, люди далёкие. Удачи этим людям, здоровья и пусть Господь им разума даёт», — приводит слова Гусевой «Подъём».
- 3 мая 2020
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