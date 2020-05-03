Матерацци: сказал Зидану, что предпочёл бы его сестру, а не его футболку
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци поведал о словах, которые сказал французскому полузащитнику Зинедину Зидану во время финального матча чемпионата мира 2006 года, после чего тот ударил его головой в корпус.
Напомним, Зидан был удалён в дополнительное время встречи после того, как боднул Матерацци. Встреча завершилась победой национальной команды Италии в серии пенальти (1:1, 5:3 — по пенальти).
«Зидан забил гол за французскую команду в первом тайме, и Доменек сказал ему присматривать за мной. После первого столкновения я извинился и отреагировал плохо. В третий раз я нахмурился. Зидан сказал: „Отдам тебе свою футболку позже“. Я ответил, что предпочёл бы его сестру», — приводит слова Матерацци Marca.
Каннаваро — об удалении Зидана в финале ЧМ-2006: Матерацци сделал то, что должен был
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