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«Не хватает футбола!» Виктор Гончаренко показал, где играет в футбол во время паузы

«Не хватает футбола!» Виктор Гончаренко показал, где играет в футбол во время паузы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Специалист показал деревенское поле, на котором играет в футбол с сыном во время приостановки сезона.

«Футбол должен вернуться. Сначала мы вернёмся к истокам, вот такое деревенское поле, это то, с чего мы начинали в детстве. К счастью, такие поля ещё остались. Затем должна вернуться РПЛ, а после этого вернётся Лига чемпионов. Мой постоянный партнёр – сын, играем один на один», — сказал Гончаренко.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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