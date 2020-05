Александр Кержаков вместе с семьёй воссоздал обложку альбома Led Zeppelin

Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России, а ныне главный тренер юношеской сборной страны Александр Кержаков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» очередной ремейк музыкальной обложки.

На этот раз Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома Presence британской группы Led Zeppelin, выпущенного в 1976 году. В отличие от оригинала, на столе расположилась тарелка с гречкой.

«Признавайтесь, сколько у вас этого добра ещё осталось?» — написал Кержаков.

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Александра Кержакова.

Обложка альбома Presence Фото: Apple Music

Ранее Кержаков воссоздавал обложки альбома Abbey Road группы The Beatles, сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits американской рок-группы The Doors, альбома Queen II группы Queen, альбома Definitely Maybe британской рок-группы Oasis и сингла Slipping Away американского музыканта Moby.