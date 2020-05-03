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Дзагоев: без проблем можем доиграть чемпионат России

Дзагоев: без проблем можем доиграть чемпионат России
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о возобновлении сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге, который был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«В принципе, доиграть могут. Да чего там осталось — восемь туров всего. Если скажут играть два матча в неделю, это всего четыре недели. Вообще без проблем. Доиграть можно будет, учитывая, что уже перенесли чемпионат Европы. Можно будет доиграть и дать меньше паузу. Обычно давали месяц, а сейчас можно дать 10 дней или неделю и дальше готовиться.

Конечно, очень обидно, что приостановка произошла вскоре после возвращения из межсезонья. Я только начал набирать форму», — сказал полузащитник в интервью каналу ЦСКА на YouTube.

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