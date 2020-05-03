Дзагоев: без проблем можем доиграть чемпионат России

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о возобновлении сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге, который был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.



«В принципе, доиграть могут. Да чего там осталось — восемь туров всего. Если скажут играть два матча в неделю, это всего четыре недели. Вообще без проблем. Доиграть можно будет, учитывая, что уже перенесли чемпионат Европы. Можно будет доиграть и дать меньше паузу. Обычно давали месяц, а сейчас можно дать 10 дней или неделю и дальше готовиться.



Конечно, очень обидно, что приостановка произошла вскоре после возвращения из межсезонья. Я только начал набирать форму», — сказал полузащитник в интервью каналу ЦСКА на YouTube.